На Закарпатті ухилянта намагалися на ходу посадити в потяг до Угорщини
Київ • УНН
Прикордонники затримали групу осіб, які намагались нелегально переправити призовника до Угорщини через міжнародний потяг. Організатори оцінили послугу в 10 тис. доларів.
На Закарпатті прикордонники зупинили спробу вивезти за кордон чоловіка призовного віку, якого мали на ходу підсадити у поїзд до Угорщини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише УНН.
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Правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон та трьох його пособників безпосередньо під час вчинення ними правопорушення.
Пособники хотіли підсадити "клієнта" на пасажирський потяг міжнародного сполучення "Чоп – Захонь", який після завершення прикордонного та митного контролю прямував до Угорщини
Оперативники встановили, що "клієнт" вийшов на одного з організаторів через спільних знайомих. Вони домовилися про послугу, яку переправники оцінили у 10000 доларів США. 500 доларів "клієнт" сплатив одразу, решту повинен був віддати після посадки у потяг.
Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до місця, де поїзд уповільнює рух, інший учасник схеми перебував у вагоні та мав відчинити двері і допомогти "клієнтові" заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції
Правоохоронці вилучили у переправників грошові кошти в розмірі 9500 доларів США, мобільні телефони фігурантів та три легкових автомобілі, які використовувалися для вчинення протиправних дій.
Організаторів переправлення затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Пособників, які чинили опір під час затримання, затримали в адміністративному порядку за ст. 185-10 КУпАП.
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