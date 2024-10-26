На Закарпатье уклониста пытались на ходу посадить в поезд в Венгрию

На Закарпатье пограничники пресекли попытку вывезти за границу мужчину призывного возраста, которого должны были на ходу подсадить в поезд в Венгрию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу и трех его пособников непосредственно во время совершения ими правонарушения.

Оперативники установили, что "клиент" вышел на одного из организаторов через общих знакомых. Они договорились об услуге, которую переправщики оценили в 10000 долларов США. 500 долларов "клиент" оплатил сразу, остальные должен был отдать после посадки в поезд.

Пересечение границы должно было состояться в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину к месту, где поезд замедляет движение, другой участник схемы находился в вагоне и должен был открыть дверь и помочь "клиенту" заскочить внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГПСУ и Нацполиции