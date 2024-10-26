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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье уклониста пытались на ходу посадить в поезд в Венгрию

На Закарпатье уклониста пытались на ходу посадить в поезд в Венгрию

Киев  •  УНН

17:53 • 6488 просмотра

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Пограничники задержали группу лиц, которые пытались нелегально переправить призывника в Венгрию через международный поезд. Организаторы оценили услугу в 10 тыс. долларов.

На Закарпатье пограничники пресекли попытку вывезти за границу мужчину призывного возраста, которого должны были на ходу подсадить в поезд в Венгрию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу и трех его пособников непосредственно во время совершения ими правонарушения.

Пособники хотели подсадить "клиента" на пассажирский поезд международного сообщения "Чоп - Захонь", который после завершения пограничного и таможенного контроля направлялся в Венгрию

- сообщили в ГПСУ.

Оперативники установили, что "клиент" вышел на одного из организаторов через общих знакомых. Они договорились об услуге, которую переправщики оценили в 10000 долларов США. 500 долларов "клиент" оплатил сразу, остальные должен был отдать после посадки в поезд.

Пересечение границы должно было состояться в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину к месту, где поезд замедляет движение, другой участник схемы находился в вагоне и должен был открыть дверь и помочь "клиенту" заскочить внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГПСУ и Нацполиции

- добавили пограничники.

Правоохранители изъяли у переправщиков денежные средства в размере 9500 долларов США, мобильные телефоны фигурантов и три легковых автомобиля, которые использовались для совершения противоправных действий.

Организаторы переправки были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания ГУНП в Закарпатской области. Пособников, которые оказали сопротивление при задержании, задержали в административном порядке по ст. 185-10 КУоАП.

Напомним

Правоохранители задержали 6 человек, которые организовали незаконное уклонение от мобилизации в Голосеевском РТЦК Киева. Во время обысков изъято более 1,2 млн долларов, 45 тыс. евро и 11 элитных автомобилей.

На Черниговщине полиция остановила авто: водитель иностранец, пассажир - в розыске за уклонение от мобилизации25 октября 2024, 22:31 • 17002 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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