На Волині відкрили перший центр рекрутингу
Київ • УНН
У Луцьку запрацював центр рекрутингу, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду в армії. Доступно понад 10 000 вакансій, включаючи юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА та інших фахівців.
На Волині відкрився перший центр рекрутингу української армії, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду та місце служби відповідно до досвіду і побажань кандидатів. Пише УНН з посиланням на Міноборони.
В місті Луцьк відкрився перший центр рекрутингу української армії. Навчені цивільні рекрутерки допомагають кандидатам обрати відповідну посаду та місце служби, враховуючи їхній досвід і побажання. В центрі наразі доступно понад 10 000 вакансій, включаючи такі професії, як юристи, бухгалтери, оператори БПЛА, медики, психологи та інші.
Звернення до центру рекрутингу не створює жодних зобов'язань. Це місце, де ви можете отримати інформацію та допомогу для себе чи близьких. Запрошуємо відвідати нас особисто або зателефонувати для консультації
Долучитися до Сил оборони можна за адресою: м.Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35.
Нагадаємо
У застосунку "Дія" з'явилась функція рекрутингу долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.