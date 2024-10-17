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"Дія" запускає рекрутинг до операторів до підрозділів "Армії дронів"

Київ • УНН

 • 12124 перегляди

У застосунку "Дія" з'явилась функція рекрутингу до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Користувачі можуть подати заяву, пройти співбесіду та підписати контракт онлайн, обираючи напрямок служби самостійно.

"Дія" запускає рекрутинг до операторів до підрозділів "Армії дронів"

У застосунку "Дія" з'явилась функція рекрутингу долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт.  Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом

- розповів Федоров. 

Окремо він підкреслив, що придатність до служби кожен рекрут підтверджує самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Як працює вступ до Армії дронів? 

Міністр пояснив, що рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами обираєте бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити, далі надсилаєте одну чи декілька заяв.

Самостійно обираєте напрям, пов’язаний з БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все 

- додає глава Мінцифри. 

Федоров переконаний, що для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в Дії — крута можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через Дію без ТЦК і ВЛК.

Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні. Обирайте, де служити самостійно, — в Дії, щоб інші не обрали замість вас

- наголосив міністр. 

Нагадаємо

Перша приватна школа операторів БпЛА Global Drone Academy отримала від Міністерства оборони сертифікат за спрощеною процедурою. Заклад навчатиме військових і цивільних управління дронами та надаватиме військово-облікову спеціальність випускникам.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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