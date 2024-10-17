"Дія" запускає рекрутинг до операторів до підрозділів "Армії дронів"

У застосунку "Дія" з'явилась функція рекрутингу долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

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Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт. Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом

Окремо він підкреслив, що придатність до служби кожен рекрут підтверджує самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Міністр пояснив, що рекрутинг у "Дії" нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами обираєте бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити, далі надсилаєте одну чи декілька заяв.

Самостійно обираєте напрям, пов’язаний з БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все

Федоров переконаний, що для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в Дії — крута можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через Дію без ТЦК і ВЛК.

Щоб кваліфікованих операторів ставало ще більше, Міноборони вже почали сертифікувати приватні школи операторів БпЛА, а рекрутинг у Дії — логічний наступний крок для тих, хто визначився, ким хоче бути в цій війні. Обирайте, де служити самостійно, — в Дії, щоб інші не обрали замість вас