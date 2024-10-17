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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дія" запускает рекрутинг в операторы в подразделения "Армии дронов"

"Дія" запускает рекрутинг в операторы в подразделения "Армии дронов"

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 10:10  •  5389 просмотра

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В приложении «Дія» появилась функция рекрутинга в подразделения БпЛА без посещения ТЦК. Пользователи могут подать заявление, пройти собеседование и подписать контракт онлайн, выбирая направление службы самостоятельно.

В приложении «Дія» появилась функция рекрутинга присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Подаете заявление в несколько кликов, проходите собеседование и подписываете контракт.  После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали. Никакого «распределения» и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом

- рассказал Федоров. 

Отдельно он подчеркнул, что пригодность к службе каждый рекрут подтверждает самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно.

Как работает вступление в Армию дронов? 

Министр пояснил, что рекрутинг в «Дії» напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам выбираете бригаду или подразделение, в которое хотите попасть, далее отправляете одно или несколько заявлений.

Самостоятельно выбираете направление, связанное с БпЛА, - от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает вас на собеседование и подразделение подписывает с вами контракт. Это все 

- добавляет глава Минцифры. 

Федоров убежден, что для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в Дії - крутая возможность эффективно и быстро «забронировать» бойца и провести его к себе через Дію без ТЦК и ВВК.

Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БпЛА, а рекрутинг в Дії - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне. Выбирайте, где служить самостоятельно, - в Дии, чтобы другие не выбрали вместо вас

- подчеркнул министр. 

Напомним,

Первая частная школа операторов БпЛА Global Drone Academy получила от Министерства обороны сертификат по упрощенной процедуре. Заведение будет обучать военных и гражданских управлению дронами и предоставлять военно-учетную специальность выпускникам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины