"Дія" запускает рекрутинг в операторы в подразделения "Армии дронов"

В приложении «Дія» появилась функция рекрутинга присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Подаете заявление в несколько кликов, проходите собеседование и подписываете контракт. После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали. Никакого «распределения» и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом - рассказал Федоров.

Отдельно он подчеркнул, что пригодность к службе каждый рекрут подтверждает самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно.

Как работает вступление в Армию дронов?

Министр пояснил, что рекрутинг в «Дії» напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам выбираете бригаду или подразделение, в которое хотите попасть, далее отправляете одно или несколько заявлений.

Самостоятельно выбираете направление, связанное с БпЛА, - от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает вас на собеседование и подразделение подписывает с вами контракт. Это все - добавляет глава Минцифры.

Федоров убежден, что для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в Дії - крутая возможность эффективно и быстро «забронировать» бойца и провести его к себе через Дію без ТЦК и ВВК.

Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БпЛА, а рекрутинг в Дії - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне. Выбирайте, где служить самостоятельно, - в Дии, чтобы другие не выбрали вместо вас - подчеркнул министр.

Напомним,

Первая частная школа операторов БпЛА Global Drone Academy получила от Министерства обороны сертификат по упрощенной процедуре. Заведение будет обучать военных и гражданских управлению дронами и предоставлять военно-учетную специальность выпускникам.