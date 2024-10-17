На Волыни открыли первый центр рекрутинга

На Волыни открылся первый центр рекрутинга украинской армии, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность и место службы в соответствии с опытом и пожеланиями кандидатов. Пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

В городе Луцк открылся первый центр рекрутинга украинской армии. Обученные гражданские рекрутеры помогают кандидатам выбрать соответствующую должность и место службы, учитывая их опыт и пожелания. В центре сейчас доступно более 10 000 вакансий, включая такие профессии, как юристы, бухгалтеры, операторы БПЛА, медики, психологи и другие.

Обращение в центр рекрутинга не создает никаких обязательств. Это место, где вы можете получить информацию и помощь для себя или близких. Приглашаем посетить нас лично или позвонить для консультации