На Волыни открыли первый центр рекрутинга
Киев • УНН
В Луцке заработал центр рекрутинга, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность в армии. Доступно более 10 000 вакансий, включая юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА и других специалистов.
На Волыни открылся первый центр рекрутинга украинской армии, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность и место службы в соответствии с опытом и пожеланиями кандидатов. Пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
В городе Луцк открылся первый центр рекрутинга украинской армии. Обученные гражданские рекрутеры помогают кандидатам выбрать соответствующую должность и место службы, учитывая их опыт и пожелания. В центре сейчас доступно более 10 000 вакансий, включая такие профессии, как юристы, бухгалтеры, операторы БПЛА, медики, психологи и другие.
Обращение в центр рекрутинга не создает никаких обязательств. Это место, где вы можете получить информацию и помощь для себя или близких. Приглашаем посетить нас лично или позвонить для консультации
Приобщиться к Силам обороны можно по адресу: г.Луцк, улица Леси Украинки, 35.
Напомним
В приложении «Дія» появилась функция рекрутинга присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК.