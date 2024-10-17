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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни открыли первый центр рекрутинга

На Волыни открыли первый центр рекрутинга

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 14:50  •  4238 просмотра

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В Луцке заработал центр рекрутинга, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность в армии. Доступно более 10 000 вакансий, включая юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА и других специалистов.

На Волыни открылся первый центр рекрутинга украинской армии, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность и место службы в соответствии с опытом и пожеланиями кандидатов. Пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

В городе Луцк открылся первый центр рекрутинга украинской армии. Обученные гражданские рекрутеры помогают кандидатам выбрать соответствующую должность и место службы, учитывая их опыт и пожелания. В центре сейчас доступно более 10 000 вакансий, включая такие профессии, как юристы, бухгалтеры, операторы БПЛА, медики, психологи и другие. 

Обращение в центр рекрутинга не создает никаких обязательств. Это место, где вы можете получить информацию и помощь для себя или близких. Приглашаем посетить нас лично или позвонить для консультации

- отметил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. 

Приобщиться к Силам обороны можно по адресу: г.Луцк, улица Леси Украинки, 35. 

Напомним 

В приложении «Дія» появилась функция рекрутинга присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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