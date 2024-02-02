На Волині перекинувся автобус з 8 пасажирами: одну постраждалу госпіталізували
Київ • УНН
Автобус, що перевозив 8 пасажирів, перекинувся біля села Погіньки у Волинській області, в результаті чого постраждав один пасажир, якого госпіталізували, повідомляє місцева поліція.
У Волинській області перекинувся рейсовий автобус з 8 пасажирами, одну з них госпіталізували, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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ДТП сталася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Погіньки у Ковельському районі.
"33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки - Ковель - Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доставили у лікарню", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, усього у салоні транспортного засобу перебувало вісім пасажирів.
"Попередньо, водій тверезий", - зазначили у поліції.
Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші. Триває перевірка.
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