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На Волині перекинувся автобус з 8 пасажирами: одну постраждалу госпіталізували

На Волині перекинувся автобус з 8 пасажирами: одну постраждалу госпіталізували

Київ • УНН

 • 23327 перегляди

Автобус, що перевозив 8 пасажирів, перекинувся біля села Погіньки у Волинській області, в результаті чого постраждав один пасажир, якого госпіталізували, повідомляє місцева поліція.

У Волинській області перекинувся рейсовий автобус з 8 пасажирами, одну з них госпіталізували, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Погіньки у Ковельському районі.

"33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки - Ковель - Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок автопригоди постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доставили у лікарню", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, усього у салоні транспортного засобу перебувало вісім пасажирів.

"Попередньо, водій тверезий", - зазначили у поліції.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші. Триває перевірка.

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Юлія Шрамко

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