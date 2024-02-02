На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  155171 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  188546 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  162026 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  162409 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  164118 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  144225 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  152328 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  167616 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170075 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали

Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.

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На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали

На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

Поражены по меньшей мере три российских самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13176 просмотра
На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить Наталью Рудуху на наличие конфликта интересов, связанного с ее должностью заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предыдущими должностями в банках, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными и ликвидированы.

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины

Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, реализацию Формулы мира, гарантии безопасности и коалицию по возвращению похищенных украинских детей.

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Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины

россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения

В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Мрочко добавил, что сейчас информация о последствиях авиаудара уточняется.

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россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения

Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата

Польша отзовет иски против политики ЕС по изменению климата, поданные предыдущим правительством партии "Право и справедливость".

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Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата

Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов

российский ракетный катер "ивановец" был уничтожен Украиной после шести прямых попаданий украинских надводных беспилотников "Magura V5", которыми руководило подразделение беспилотников ГУР.

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Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов

Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны

Канада ввела многочисленные санкции против россии и россиян из-за их вторжения в Украину. В частности, канадцы заморозили банковские счета, касающиеся компании олигарха абрамовича.

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Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны

НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%

Объем кассовых оборотов банков в Украине увеличился в 2023 году: поступления и выдачи наличных в банках выросли на 13,6% и 11,5% соответственно благодаря восстановлению экономики.

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НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%

Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО

Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в совместных операциях НАТО, таких как противоминные мероприятия и воздушное патрулирование в 2024 году.

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Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО