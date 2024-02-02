На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали

В Волынской области перевернулся рейсовый автобус с 8 пассажирами, одну из них госпитализировали, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня утром на автодороге вблизи села Погиньки в Ковельском районе.

"33-летний водитель рейсового автобуса сообщением Пески Речицки - Ковель - Луцк, вероятно, не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автобуса, ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего в салоне транспортного средства находилось восемь пассажиров.

"Предварительно, водитель трезв", - отметили в полиции.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и другие. Продолжается проверка.

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