На Вінниччині знешкодили російську крилату ракету Х-101
Київ • УНН
Правоохоронці та рятувальники у Вінницькій області знешкодили залишки російської крилатої ракети, яка не здетонувала при падінні.
На Вінниччині правоохоронці спільно з рятувальниками знешкодили залишки крилатої російської ракети, яка не здетонувала під час падіння. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, пише УНН.
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За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей.
Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів.
Поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили
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