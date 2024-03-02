В Винницкой области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101

В Винницкой области правоохранители совместно со спасателями обезвредили остатки крылатой российской ракеты, которая не сдетонировала при падении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, пишет УНН.

Детали

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не состоялась, однако она все еще представляла опасность для людей.

Обломки взрывоопасного предмета разлетелись в радиусе 200 метров.

Полицейские обследовали опасный объект, зафиксировали и обеспечили охрану места происшествия. Работники ГСЧС ракету обезвредили - резюмировали в ведомстве.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 174 000 квадратных километров территории Украины загрязнены российскими минами и невзорвавшимися боеприпасами.

Он сообщил о планах провести в этом году две конференции по разминированию при поддержке Швейцарии.