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В Винницкой области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101

В Винницкой области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 18:49  •  16489 просмотра

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Правоохранители и спасатели в Винницкой области обезвредили остатки российской крылатой ракеты, которая не сдетонировала при падении.

В Винницкой области правоохранители совместно со спасателями обезвредили остатки крылатой российской ракеты, которая не сдетонировала при падении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, пишет УНН.

Детали

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не состоялась, однако она все еще представляла опасность для людей.

Обломки взрывоопасного предмета разлетелись в радиусе 200 метров.

Полицейские обследовали опасный объект, зафиксировали и обеспечили охрану места происшествия. Работники ГСЧС ракету обезвредили

- резюмировали в ведомстве. 

Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress18 января 2024, 20:55 • 102610 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 174 000 квадратных километров территории Украины загрязнены российскими минами и невзорвавшимися боеприпасами.

Он сообщил о планах провести в этом году две конференции по разминированию при поддержке Швейцарии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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На Вінниччині знешкодили російську крилату ракету Х-101
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