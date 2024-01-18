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Росія вперше використала для удару по Україні 4-тонну протикорабельну ракету П-35 – Defense Exspress

Росія вперше використала для удару по Україні 4-тонну протикорабельну ракету П-35 – Defense Exspress

Київ • УНН

 • 102753 перегляди

Як повідомляється, Росія застосувала протикорабельну ракету P-35 з 60-х років для удару по Україні, що стало першим відомим випадком використання цієї ракети, повідомляє Defense Express.

рф використала для удару по Україні рідкісну 4-тонну протикорабельну ракету П-35, виробництва 60-х років. Про це пише видання  Defense Exspress, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що експерти ідентифікували опубліковані уламки, що вже гуляють мережею. Зазначається, що це перший відомий випадок застосування ракети П-35 (3М44 "Прогрес"),.

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На зображеннях, з додатково розмитим Defense Express фоном, видно уламки П-35, яка відрізняється значними габаритами. Бо мова йде про ракету довжиною у 10 метрів та стартовою вагою у 4 тонни, яку розроблювали у 50-х роках, а прийняли на озброєння у 1962 році. Вочевидь вона була збита, й враховуючи те, що це протикорабельна ракета, скоріш за все ворог цілив нею у об'єкти в південних областях. 

 – зазначили у виданні.

У груді металу П-35 ідентифікували завдяки доволі характерним крилам. Журналісти видання Defense Express отримали підтвердження, що мова йде саме про цю ракету з власних джерел.

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Довідково

П-35 була прийнята на озброєння ще у 1962 році, а вдарити нею могли або з берегового ракетного комплексу "Редут" або з підземного "Объект-100".

Дальність – 350 км,

швидкість – 2000 км/год,

маса БЧ – 1000 кг.

Попри вік П-35 все ще знаходиться на озброєнні рф. Зокрема вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут". Станом на 2021 рік їх кількість оцінювалась у 8 пускових.

Яка саме пускова була використана для удару невідомо. Втім журналісти припускають що цей снаряд могли запустити й зі стаціонарного комплексу "Утес", що також відомий як "Объект-100". Це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом. Загалом у рф було лише два таких комплекси - у Криму та на острові Кильдин у Баренцевому морі (за наявною інформацією - покинутий).

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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