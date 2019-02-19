На Вінничині двох людей оштрафували за продаж підсніжників

"З початку проведення операції спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявлено 2 випадки незаконного продажу рослин, занесених до Червоної книги України, а саме підсніжника білосніжного", - йдеться у повідомленні.

У інспекції уточнили, що правопорушників затримали на узбіччі автомобільної дороги Вінниця – Вороновиця – Немирів, біля с. Чавульське Немирівського району та на узбіччі автомобільної дороги Вінниця – Вороновиця – Гайсин, біля смт. Вороновиця Вінницького району.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Естонії з’явилися перші проліски

На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) КУпАП, які направлено на розгляд до Немирівського та Вінницького районних судів.

Нагадаємо, природоохоронну акцію "Первоцвіт" розпочали в Україні у 2017 році. Її метою є запобігання протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних видів рослин.

Як повідомляв УНН, на початку лютого у Румунії розцвіли проліски.