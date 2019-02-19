На Вінничині двох людей оштрафували за продаж підсніжників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Вінницькій області в рамках щорічної операції "Первоцвіт" двох людей арештували за продаж підсніжників. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція області, передає УНН.
"З початку проведення операції спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявлено 2 випадки незаконного продажу рослин, занесених до Червоної книги України, а саме підсніжника білосніжного", - йдеться у повідомленні.
У інспекції уточнили, що правопорушників затримали на узбіччі автомобільної дороги Вінниця – Вороновиця – Немирів, біля с. Чавульське Немирівського району та на узбіччі автомобільної дороги Вінниця – Вороновиця – Гайсин, біля смт. Вороновиця Вінницького району.
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На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) КУпАП, які направлено на розгляд до Немирівського та Вінницького районних судів.
Нагадаємо, природоохоронну акцію "Первоцвіт" розпочали в Україні у 2017 році. Її метою є запобігання протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних видів рослин.
Як повідомляв УНН, на початку лютого у Румунії розцвіли проліски.