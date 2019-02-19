В Винницкой области двух человек оштрафовали за продажу подснежников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Винницкой области в рамках ежегодной операции "Первоцвет" двух людей арестовали за продажу подснежников. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция области, передаёт УНН.
"С начала проведения операции специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Винницкой области обнаружено 2 случая незаконной продажи растений, занесённых в Красную книгу Украины, а именно подснежника белоснежного", - говорится в сообщении.
В инспекции уточнили, что правонарушителей задержали на обочине автомобильной дороги Винница - Вороновица - Немиров, возле с. Чаульськое Немировского района и на обочине автомобильной дороги Винница - Вороновица - Гайсин, возле пгт. Вороновица Винницкого района.
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На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 88-1 (Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях) КУоАП, которые направлены на рассмотрение в Немировский и Винницкий районные суды.
Напомним, природоохранная акция "Первоцвет" стартовала в Украине в 2017 году. Её целью является предотвращение противоправному сбору, продаже и вывезению за пределы Украины редких видов растений.
Как сообщал УНН, в начале февраля в Румынии расцвели подснежники.