На відключення світла впливають атаки рф, а не температура - Галущенко

В Україні температура не впливає на графіки відключень світла. Атаки на енергосистему можуть впливати на ситуацію. В неділю було втрачено велику генеруючу потужність, яка буде відновлюватися. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу, передає УНН.

Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає – це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються щодня. Ми в неділю втратили велику генеруючу потужність, яка буде відновлюватися, ще треба час. Ми бачимо суттєвий рівень пошкоджень. Тому тільки атаки на енергосистему можуть впливати на ситуацію. За останні декілька днів у нас багато пошкоджень насправді, - сказав Галущенко.

Він зазначив, що в цілому енергетична система працює.

Сьогодні побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо. По країні є певні тимчасові заходи у декількох областях, але стосується промисловості, - зазначив міністр.

Доповнення

Сьогодні, 4 лютого о 10:19 Укренерго повідомляло, що внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень