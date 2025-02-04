На отключение света влияют атаки рф, а не температура - Галущенко

В Украине температура не влияет на графики отключений света. Атаки на энергосистему могут влиять на ситуацию. В воскресенье было потеряно большую генерирующую мощность, которая будет восстанавливаться. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга, передает УНН.

Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет - это последствия атак. К сожалению эти атаки происходят ежедневно. Мы в воскресенье потеряли большую генерирующую мощность, которая будет восстанавливаться, еще надо время. Мы видим существенный уровень повреждений. Поэтому только атаки на энергосистему могут влиять на ситуацию. За последние несколько дней у нас много повреждений на самом деле, - сказал Галущенко.

Он отметил, что в целом энергетическая система работает.

Сегодня бытовых потребителей мы вообще не ограничиваем. По стране есть определенные временные меры в нескольких областях, но касается промышленности, - отметил министр.

Дополнение

Сегодня, 4 февраля в 10:19 Укрэнерго сообщало, что в результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дронными атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения.

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений