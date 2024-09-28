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На Україну насувається негода: де дощитиме

На Україну насувається негода: де дощитиме

Київ • УНН

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На заході України очікуються значні дощі та пориви вітру до 20 м/с. В західних областях через негоду оголошено I рівень небезпечності. В Карпатах - II рівень небезпечності. На решті території - переважно без опадів з температурою до 27°.

Завтра, 29 вересня, в західних областях (крім Волинської та Хмельницької областей) очікуються значні дощі, вдень в західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с. Також очікується зниження температури впродовж доби до 9°, повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН

Деталі

За даними синоптиків, в західних та Житомирській областях хмарно, очікуються значні (у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні) дощі. Зниження температури впродовж доби до 9-14°; в Карпатах сильний дощ, температура впродовж доби 4-9° тепла.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

В західних областях через негоду оголошено I рівень небезпечності. В Карпатах - II рівень небезпечності.

На решті території країни мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській та Вінницькій областях вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11-16°, вдень 19- 24°, у південній частині до 27°.

Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с, вдень у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині - мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північний , 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

У Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Циклон, що спричинив аномальні зливи в Європі, до України вже не дійде - синоптик18.09.24, 12:15 • 14610 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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