На Украину надвигается непогода: где будет дождливо: где дождь

Завтра, 29 сентября, в западных областях (кроме Волынской и Хмельницкой областей) ожидаются значительные дожди, днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с. Также ожидается снижение температуры в течение суток до 9°, сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в западных и Житомирской областях облачно, ожидаются значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди. Снижение температуры в течение суток до 9-14°; в Карпатах сильный дождь, температура в течение суток 4-9° тепла.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

В западных областях из-за непогоды объявлен I уровень опасности. В Карпатах - II уровень опасности.

На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Винницкой областях днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-16°, днем 19- 24°, в южной части до 27°.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северный, 7-12 м/с, днем в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

На Киевщине - переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°.

В Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.

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