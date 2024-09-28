На Украину надвигается непогода: где будет дождливо: где дождь
Киев • УНН
На западе Украины ожидаются значительные дожди и порывы ветра до 20 м/с. В западных областях из-за непогоды объявлен I уровень опасности. В Карпатах - II уровень опасности. На остальной территории - преимущественно без осадков с температурой до 27°.
Завтра, 29 сентября, в западных областях (кроме Волынской и Хмельницкой областей) ожидаются значительные дожди, днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с. Также ожидается снижение температуры в течение суток до 9°, сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, в западных и Житомирской областях облачно, ожидаются значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди. Снижение температуры в течение суток до 9-14°; в Карпатах сильный дождь, температура в течение суток 4-9° тепла.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
В западных областях из-за непогоды объявлен I уровень опасности. В Карпатах - II уровень опасности.
На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Винницкой областях днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-16°, днем 19- 24°, в южной части до 27°.
Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северный, 7-12 м/с, днем в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
На Киевщине - переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°.
В Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.
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