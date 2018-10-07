На Центральну Америку насувається тропічний шторм

За прогнозами синоптиків скоріше за все негода у найближчий тиждень принесе до Центральної Америки велику кількість опадів та спровокує повені.

"Існує ще занадто багато невизначеності, щоб говорити говорити про конкретні наслідки", - додали синоптики.



Як повідомляв УНН, на Грецію насувається потужний циклон.



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