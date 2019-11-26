Масштабна ДТП на трасі Київ-Одеса: троє осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Черкаській області на ділянці траси Київ-Одеса сталася масштабна ДТП, внаслідок якої травми отримали троє людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, вранці 26 листопада до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на 226 км автодороги Київ-Одеса поблизу села Фурманка Уманського району трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода.
В результаті ДТП пошкоджено 10 автомобілів та 1 рейсовий автобус, в якому знаходилось 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 3 особи. Працівники поліції продовжують працювати на місці події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Житомирській області госпіталізували вісім осіб.