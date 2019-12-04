На трасі до кордону з Польщею зіткнулися легковик і вантажівка, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Львівщині на автодорозі "Львів - Шегині" сталося ДТП за участю легковика Opel Vectra та вантажівки Renault Magnum, внаслідок чого травмувалося троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковик Opel Vectra, яким керував 43-річний місцевий житель та вантажівка Renault Magnum з причепом під керуванням 59-річного жителя Волинської області. Внаслідок зіткнення водій Opel та його пасажири – жінка віком 39 років та 14-річний хлопець - отримали тілесні ушкодження", - сказано у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Додамо, "Шегині" - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, під Одесою зіткнулися маршрутка і легковик, травмовано восьмеро людей.