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На тлі ракетних ударів Лівану: лікарні на півночі Ізраїлю переводять пацієнтів у підземні сховища

На тлі ракетних ударів Лівану: лікарні на півночі Ізраїлю переводять пацієнтів у підземні сховища

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

Через посилені обстріли з Лівану ізраїльські лікарні на півночі країни отримали наказ перевести пацієнтів у підземні сховища. Скасовано факультативні заходи, а деяких пацієнтів виписують додому.

На тлі посилених обстрілів з території Лівану лікарні на півночі Ізраїлю отримали розпорядження перевести пацієнтів до підземних сховищ. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Вказується, що відповідне розпорядження видало ізраїльське Міністерство охорони здоров'я. В наказі відомства йдеться про медичні центри Рамбам і Кармель у Хайфі, медичний центр Зів у Цфаті, медичний центр Галілеї в Нахарії, медичний центр Ха-Емек в Афулі, медичний центр Баруха Паде за межами Тверії, а також італійських та англійських лікарень у Назареті.

Окім того, у зв'язку з посиленими заходами безпеки усі факультативні заходи в лікарнях скасовано.

Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані22.09.24, 00:19 • 19905 переглядiв

Доповнення

Зазначається, що лікарня Рамбам повинна перенести всі заходи на свій укріплений підземний паркінг, а операції проводити лише за погодженням.

У коментарі для ЗМІ представник медзакладу розповів, що пацієнтів переведуть з палат в укріплену підземну зону. За його словами, це займе кілька годин і вплине на кілька сотень пацієнтів.

Тим часом усіх пацієнтів, яких можна виписати, відправлять додому.

Нагадаємо

"Хезболла" оголосила про ракетний обстріл авіабази Рамат-Давид та аеропорту на півночі Ізраїлю. За словами угруповання, було випущено "десятки ракет" у відповідь на нещодавні авіаудари ізраїльських військових по Лівану.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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