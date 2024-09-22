На тлі ракетних ударів Лівану: лікарні на півночі Ізраїлю переводять пацієнтів у підземні сховища

На тлі посилених обстрілів з території Лівану лікарні на півночі Ізраїлю отримали розпорядження перевести пацієнтів до підземних сховищ. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

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Вказується, що відповідне розпорядження видало ізраїльське Міністерство охорони здоров'я. В наказі відомства йдеться про медичні центри Рамбам і Кармель у Хайфі, медичний центр Зів у Цфаті, медичний центр Галілеї в Нахарії, медичний центр Ха-Емек в Афулі, медичний центр Баруха Паде за межами Тверії, а також італійських та англійських лікарень у Назареті.

Окім того, у зв'язку з посиленими заходами безпеки усі факультативні заходи в лікарнях скасовано.

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Зазначається, що лікарня Рамбам повинна перенести всі заходи на свій укріплений підземний паркінг, а операції проводити лише за погодженням.

У коментарі для ЗМІ представник медзакладу розповів, що пацієнтів переведуть з палат в укріплену підземну зону. За його словами, це займе кілька годин і вплине на кілька сотень пацієнтів.

Тим часом усіх пацієнтів, яких можна виписати, відправлять додому.

Нагадаємо

"Хезболла" оголосила про ракетний обстріл авіабази Рамат-Давид та аеропорту на півночі Ізраїлю. За словами угруповання, було випущено "десятки ракет" у відповідь на нещодавні авіаудари ізраїльських військових по Лівану.