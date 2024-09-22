На фоне ракетных ударов Ливана: больницы на севере Израиля переводят пациентов в подземные убежища
Киев • УНН
Из-за усиленных обстрелов из Ливана израильские больницы на севере страны получили приказ перевести пациентов в подземные хранилища. Отменены факультативные мероприятия, а некоторых пациентов выписывают домой.
На фоне усиленных обстрелов с территории Ливана больницы на севере Израиля получили распоряжение перевести пациентов в подземные убежища. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Указывается, что соответствующее распоряжение издало израильское Министерство здравоохранения. В приказе ведомства говорится о медицинских центрах Рамбам и Кармель в Хайфе, медицинском центре Зив в Цфате, медицинском центре Галилеи в Нахарии, медицинском центре Ха-Эмек в Афуле, медицинском центре Баруха Паде за пределами Тверии, а также итальянских и английских больницах в Назарете.
Кроме того, в связи с усиленными мерами безопасности все факультативные мероприятия в больницах отменены.
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Отмечается, что больница Рамбам должна перенести все мероприятия на свой укрепленный подземный паркинг, а операции проводить только по согласованию.
В комментарии для СМИ представитель медучреждения рассказал, что пациентов переведут из палат в укрепленную подземную зону. По его словам, это займет несколько часов и повлияет на несколько сотен пациентов.
Тем временем всех пациентов, которых можно выписать, отправят домой.
Напомним,
«Хезболла» объявила о ракетном обстреле авиабазы Рамат-Давид и аэропорта на севере Израиля. По словам группировки, были выпущены «десятки ракет» в ответ на недавние авиаудары израильских военных по Ливану.