На тлі антиєвропейських реформ: ЄС заморозив допомогу Грузії на понад 120 мільйонів євро

Європейський Союз заморозив для Грузії допомогу на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із "відходом" від демократії. Про це заявили в Генеральному директораті Єврокомісії з політики сусідства та переговорів про розширення, передає УНН.

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Згідно з опублікованими даними, ЄС зупинив виділення Грузії 12 мільйонів євро з 2022 року, 72 мільйони євро з 2023 року та 37,3 мільйона євро з 2024-го (суми з різних років, оскільки виділення відбувається не в той же рік, коли було ухвалене рішення).

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Зазначається, що кошти були призупинені "у відповідь на відкат демократичних стандартів", зокрема після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", спрямованого проти громадянського суспільства та ЗМІ Грузії.

Нагадаємо

Нагадаємо у жовтні голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав пакет законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", які обмежують права ЛГБТ в країні.