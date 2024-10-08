На фоне антиевропейских реформ: ЕС заморозил помощь Грузии на более 120 миллионов евро
Киев • УНН
Европейский Союз приостановил выделение Грузии 121,3 млн евро помощи из-за ухудшения демократических стандартов. Это решение связано с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» и ограничением прав ЛГБТ.
Европейский Союз заморозил для Грузии помощь на общую сумму 121,3 миллиона евро в связи с «отходом» от демократии. Об этом заявили в Генеральном директорате Еврокомиссии по политике соседства и переговоров о расширении, передает УНН.
Детали
Согласно опубликованным данным, ЕС остановил выделение Грузии 12 миллионов евро с 2022 года, 72 миллиона евро с 2023 года и 37,3 миллиона евро с 2024-го (суммы из разных лет, поскольку выделение происходит не в тот же год, когда было принято решение).
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Отмечается, что средства были приостановлены «в ответ на откат демократических стандартов», в частности после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», направленного против гражданского общества и СМИ Грузии.
Напомним,
Напомним, в октябре председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал пакет законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые ограничивают права ЛГБТ в стране.