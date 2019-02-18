На Тернопільщині перекинулась авто, водій у реанімації

"Аварія трапилася 17 лютого. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi А6, рухаючись автодорогою Скалат-Кам'янки, не впорався з керуванням. В результаті - транспортний засіб перекинувся. На момент автопригоди в салоні, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Кермувальник потрапив до реанімації, а інших потерпілих після огляду лікарів відпустили за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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