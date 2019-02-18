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На Тернопільщині перекинулась авто, водій у реанімації

На Тернопільщині перекинулась авто, водій у реанімації

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Підволочинському районі Тернопільської області перекинулась автівка, внаслідок аварії водій потрапив до реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр поліції області.

"Аварія трапилася 17 лютого. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi А6, рухаючись автодорогою Скалат-Кам'янки, не впорався з керуванням. В результаті - транспортний засіб перекинувся. На момент автопригоди в салоні, окрім водія, перебувало троє пасажирів. Кермувальник потрапив до реанімації, а інших потерпілих після огляду лікарів відпустили за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомляв УНН, на Київщині підпалили "євробляху" місцевого депутата.

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