В Тернопольской области перевернулась машина, водитель в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Пидволочинському районе Тернопольской области перевернулась машина, в результате аварии водитель попал в реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции области.
"Авария произошла 17 февраля. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi А6, двигаясь по автодороге Скалат-Каменки, не справился с управлением. В результате - транспортное средство перевернулось. На момент ДТП в салоне, кроме водителя, находилось трое пассажиров. Водитель попал в реанимацию, а других пострадавших после осмотра врачей отпустили по месту жительства", - говорится в сообщении.
У водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие в соответствии с ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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