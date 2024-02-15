На Таврійському напрямку Сили оборони знищили п'ять важливих об'єктів росіян - Тарнавський

Протягом минулої доби, 14 лютого, росіяни операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни здійснили понад тисячу артилерійських обстрілів позицій Сил оборони. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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Він підкреслив, що українські військові стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Зокрема, за добу Сили оборони ліквідували понад 500 окупантів та знищили декілька важливих об'єктів ворога.

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Загальні втрати ворога в живій силі за добу 14 лютого склали 526 осіб, а в озброєнні та військовій техніці - 55 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 25 бойових бронемашин, 30 артсистем, 1 засіб ППО, 13 автомобілів. Також Сили оборони знищили ще 5 важливих об'єктів противника. Нейтралізовано або знищено 292 БпЛА різних типів (зокрема зі стрілецької зброї - 6 "ланцетів" та 1 "Зала")