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На Таврійському напрямку Сили оборони знищили п'ять важливих об'єктів росіян - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили п'ять важливих об'єктів росіян - Тарнавський

Київ • УНН

 • 21465 перегляди

Росіяни випустили понад 1000 артилерійських снарядів та здійснили 43 авіаудари по українських позиціях в оперативному районі "Таврія", але українські військові втримали позиції та знищили понад 500 російських військовослужбовців, а також 55 одиниць техніки та озброєння.

Протягом минулої доби, 14 лютого, росіяни операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни здійснили понад тисячу артилерійських обстрілів позицій Сил оборони. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу завдав 43 авіаудари, вчинив 64 штурмові дії та 1080 артобстрілів

- резюмував Тарнавський.

Розвідники ГУР спалили російську РЛС разом з обслугою15.02.24, 08:43 • 26185 переглядiв

Він підкреслив, що українські військові стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Зокрема, за добу Сили оборони ліквідували понад 500 окупантів та знищили декілька важливих об'єктів ворога.

Авдіївка є пріоритетним напрямком для армії рф на фронті - британська розвідка08.02.24, 12:04 • 24441 перегляд

Загальні втрати ворога в живій силі за добу 14 лютого склали 526 осіб, а в озброєнні та військовій техніці - 55 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 25 бойових бронемашин, 30 артсистем, 1 засіб ППО, 13 автомобілів. Також Сили оборони знищили ще 5 важливих об'єктів противника. Нейтралізовано або знищено 292 БпЛА різних типів (зокрема зі стрілецької зброї - 6 "ланцетів" та 1 "Зала")

- розповів бригадний генерал. 

Тарнавський також зауважив, що значна частина втрат завданих росіян припадає на Авдіївський напрямок.

Нагадаємо

Бійці 3 окремої штурмової бригади були терміново перекинуті до Авдіївки, аби посилити оборону міста. Військові відзначили, що ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
avdiivkaАвдіївка
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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