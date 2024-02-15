На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили пять важных объектов россиян - Тарнавский

За прошедшие сутки, 14 февраля, россияне операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне совершили более тысячи артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 43 авиаудара, совершил 64 штурмовых действия и 1080 артобстрелов - резюмировал Тарнавский.

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Он подчеркнул, что украинские военные стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. В частности, за сутки Силы обороны ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили несколько важных объектов врага.

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Общие потери врага в живой силе за сутки 14 февраля составили 526 человек, а в вооружении и военной технике - 55 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 3 танка, 25 боевых бронемашин, 30 артсистем, 1 средство ПВО, 13 автомобилей. Также Силы обороны уничтожили еще 5 важных объектов противника. Нейтрализовано или уничтожено 292 БпЛА различных типов (в частности из стрелкового оружия - 6 "ланцетов" и 1 "Зала") - рассказал бригадный генерал.

Тарнавский также отметил, что значительная часть потерь нанесенных россиян приходится на Авдеевское направление.

Напомним,

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады были срочно переброшены в Авдеевку, чтобы усилить оборону города. Военные отметили, что ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая.