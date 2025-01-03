На Сумщині працюють підрозділи ППО - ОВА

Підрозділи ППО ведуть протиповітряні бої у Сумській області, повідомили у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Ворог продовжує застосовувати ударні безпілотні літальні апарати! Наразі підрозділи ППО Сумщини ведуть протиповітряні бої. Не ігноруйте правил безпеки, перебувайте в укриттях", - повідомили у Сумській ОВА у Telegram.

За останніми оновленнями Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники фіксували:

декілька БпЛА у Сумській області поблизу міста Суми постійно змінюють курс.

БпЛА на Київщині в районі Фастова, курс на північ.

БпЛА на Дніпропетровщині в районі Синельникове, курс на південний схід.

Також ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Запорізькій області.

Над Україною збили 60 з 93 ворожих дронів