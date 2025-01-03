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На Сумщині працюють підрозділи ППО - ОВА

На Сумщині працюють підрозділи ППО - ОВА

Київ • УНН

 • 27333 перегляди

У Сумській, Київській та Дніпропетровській областях зафіксовано рух ворожих БпЛА. Підрозділи ППО ведуть бої на Сумщині, також є загроза атак у Запорізькій області.

Підрозділи ППО ведуть протиповітряні бої у Сумській області, повідомили у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує застосовувати ударні безпілотні літальні апарати! Наразі підрозділи ППО Сумщини ведуть протиповітряні бої. Не ігноруйте правил безпеки, перебувайте в укриттях", - повідомили у Сумській ОВА у Telegram.

За останніми оновленнями Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники фіксували:

  • декілька БпЛА у Сумській області поблизу міста Суми постійно змінюють курс.
    • БпЛА на Київщині в районі Фастова, курс на північ.
      • БпЛА на Дніпропетровщині в районі Синельникове, курс на південний схід.

        Також ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Запорізькій області.

        Над Україною збили 60 з 93 ворожих дронів03.01.25, 09:19 • 25130 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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