На Сумщині працюють підрозділи ППО - ОВА
Київ • УНН
У Сумській, Київській та Дніпропетровській областях зафіксовано рух ворожих БпЛА. Підрозділи ППО ведуть бої на Сумщині, також є загроза атак у Запорізькій області.
Підрозділи ППО ведуть протиповітряні бої у Сумській області, повідомили у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Ворог продовжує застосовувати ударні безпілотні літальні апарати! Наразі підрозділи ППО Сумщини ведуть протиповітряні бої. Не ігноруйте правил безпеки, перебувайте в укриттях", - повідомили у Сумській ОВА у Telegram.
За останніми оновленнями Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники фіксували:
- декілька БпЛА у Сумській області поблизу міста Суми постійно змінюють курс.
- БпЛА на Київщині в районі Фастова, курс на північ.
- БпЛА на Дніпропетровщині в районі Синельникове, курс на південний схід.
Також ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Запорізькій області.
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