В Сумской области работают подразделения ПВО - ОВА
Киев • УНН
В Сумской, Киевской и Днепропетровской областях зафиксировано движение вражеских БпЛА. Подразделения ПВО ведут бои на Сумщине, также есть угроза атак в Запорожской области.
Подразделения ПВО ведут противовоздушные бои в Сумской области, сообщили в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Враг продолжает применять ударные беспилотные летательные аппараты! Сейчас подразделения ПВО Сумщины ведут противовоздушные бои. Не игнорируйте правил безопасности, находитесь в укрытиях", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.
По последним обновлениям Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники фиксировали:
- несколько БпЛА в Сумской области вблизи города Сумы постоянно меняют курс.
- БпЛА на Киевщине в районе Фастова, курс на север.
- БпЛА на Днепропетровщине в районе Синельниково, курс на юго-восток.
Также ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.
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