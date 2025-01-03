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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области работают подразделения ПВО - ОВА

В Сумской области работают подразделения ПВО - ОВА

Киев  •  УНН

 • 1365 просмотра

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В Сумской, Киевской и Днепропетровской областях зафиксировано движение вражеских БпЛА. Подразделения ПВО ведут бои на Сумщине, также есть угроза атак в Запорожской области.

Подразделения ПВО ведут противовоздушные бои в Сумской области, сообщили в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает применять ударные беспилотные летательные аппараты! Сейчас подразделения ПВО Сумщины ведут противовоздушные бои. Не игнорируйте правил безопасности, находитесь в укрытиях", - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

По последним обновлениям Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники фиксировали:

  • несколько БпЛА в Сумской области вблизи города Сумы постоянно меняют курс.
    • БпЛА на Киевщине в районе Фастова, курс на север.
      • БпЛА на Днепропетровщине в районе Синельниково, курс на юго-восток.

        Также ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Запорожской области.

        Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов3 янв. 2025, 07:19 • 17204 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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