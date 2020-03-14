На Сумщині п’яний чоловік угнав з магазину новенький мопед
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Сумській області 60-річний чоловік напідпитку угнав з магазину новенький мопед. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області.
Так, повідомляється, що крадіжку мопеду з виставкового майданчика побачив через камери відеоспостереження власник торгівельного закладу, і негайно повідомив про злочин до поліції.
“Наша група взяла „на борт“ заявника і разом з ним вирушила за зловмисником, — коментує ситуацію Дмитро Станішевський, начальник Тростянецького відділення поліції. — Після нетривалого переслідування чоловіка наздогнали і зупинили. Туди ж прибула і слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт злочину та з‘ясувала особу зловмисника. Це виявився 60-річний житель району, раніше неодноразово судимий за скоєння крадіжок”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що сам чоловік мотиви такого вчинку пояснити не зумів, оскільки був добряче напідпитку. Моторолер правоохоронці вилучили та повернули власнику.
“Дії літнього чоловіка слідчі кваліфікували за ознаками ч.1 ст. 289 КК України як незаконне заволодіння транспортним засобом. І відкрили кримінальне провадження, в рамках якого з‘ясовують усі обставини злочину”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, під Києвом оперативники затримали чоловіка, який обікрав офіс автосалону та угнав зі стоянки автомобіль.