У Києві чоловік пограбував автосалон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Під Києвом оперативники затримали чоловіка, який обікрав офіс автосалону та угнав зі стоянки автомобіль. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
"У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку столичного главку поліції спільно з оперативниками Оболонського управління поліції затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох злочинів. Речові докази вилучили, слідчі розпочали кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, близько 4-ої години зловмисник проник на територію автосалону на проспекті Степана Бандери, де зламав вхідні двері офісного приміщення і поцупив речі:
"Правопорушник забрав ключі, технічні паспорти на автомобілі, ноутбуки та інші цінні речі, які склав у автівку, що перебувала на стоянці біля офісу, та поїхав. Наздогнали і затримали ми зловмисника у місті Вишгород. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв", - сказав Худяков.
Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, у Житомирі чоловік, налякавши персонал ломбарду та розтрощивши вітрину, забрав шість мобільних телефонів і зник.