В Киеве мужчина ограбил автосалон

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска столичного главка полиции совместно с оперативниками Оболонского управления полиции задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении двух преступлений. Вещественные доказательства изъяли, следователи начали уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, около четырех часов злоумышленник проник на территорию автосалона на проспекте Степана Бандеры, где сломал входные двери офисного помещения и украл вещи:

"Правонарушитель забрал ключи, технические паспорта на автомобили, ноутбуки и другие ценные вещи, которые сложил в машину, которая находилась на стоянке возле офиса, и уехал. Догнали и задержали мы злоумышленника в городе Вышгород. Им оказался 37-летний киевлянин, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал", - сказал Худяков.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Житомире мужчина, напугав персонал ломбарда и разбив витрину, забрал шесть мобильных телефонов и исчез.