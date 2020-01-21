У Житомирі іноземець пограбував ломбард
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Житомирі чоловік, налякавши персонал ломбарду та розтрощивши вітрину, забрав шість мобільних телефонів і зник. У результаті комплексу заходів працівники кримінальної поліції розшукали підозрюваного й вилучили у нього частину викраденого. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
15 січня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про грабіж, учинений одним із потенційних клієнтів ломбарду.
Правоохоронці, які працювали на місці події, зафіксували пошкоджену вітрину у приміщенні і викрадення з неї 6 мобільних телефонів. Під час з’ясування обставин від працівників закладу стало відомо, що зранку до ломбарду прийшов чоловік з наміром здати мобільник. Однак отримав відмову й пішов геть. Вже в післяобідню пору чоловік повернувся з дерев’яною палицею, якою примкнув вхідні двері із середини, та, потрощивши вітрину, викрав звідти мобільні телефони. Наляканий персонал зміг викликати охорону лише після того, як зухвалець залишив приміщення.
Як повідомив начальник Житомирського ВП Сергій Крошко, подію було кваліфіковано за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За записами камер відеоспостереження та свідченнями працівників ломбарду нам вдалося одразу ж встановити особу причетного до вчинення цього злочину. Під обґрунтованою підозрою опинився громадянин однієї з країн Центральної Азії.
У результаті комплексу вжитих заходів 20 січня працівники кримінальної поліції главку та міського відділу розшукали 42-річного підозрюваного в одному із сіл Черняхівського району, де той тимчасово мешкав. У нього вилучили частину викрадених мобільників, місце знаходження інших нині встановлюється.
Зухвальця правоохоронці перевіряють на причетність до інших кримінальних правопорушень на території області та встановлюють законність перебування його на території України.
За чинним українським законодавством іноземцю за вчинене загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.
Нагадаємо, в Одесі трьох чоловіків, вихідців із Кавказького регіону, затримали через викрадення сейфу з грошима та коштовностями.