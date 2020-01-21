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В Житомире иностранец ограбил ломбард

Киев • УНН

 • 11186 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Житомире мужчина, напугав персонал ломбарда и разбив витрину, забрал шесть мобильных телефонов и исчез. В результате комплекса мероприятий сотрудники криминальной полиции разыскали подозреваемого и изъяли у него часть похищенного. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Житомире иностранец ограбил ломбард

15 января в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о грабеже, совершенном одним из потенциальных клиентов ломбарда.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия, зафиксировали поврежденную витрину в помещении и похищение из него 6 мобильных телефонов. Во время выяснения обстоятельств от работников заведения стало известно, что утром в ломбард пришел мужчина с намерением сдать мобильник. Однако получил отказ и ушел. Уже в послеобеденную пору мужчина вернулся с деревянной палкой, которой закрыл входные двери изнутри, и, разбив витрину, похитил оттуда мобильные телефоны. Напуганный персонал смог вызвать охрану только после того, как наглец покинул помещение.

Как сообщил начальник Житомирского ОП Сергей Крошко, событие было квалифицировано по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. По записям камер видеонаблюдения и показаниям работников ломбарда удалось сразу же установить личность причастного к совершению этого преступления. Под обоснованным подозрением оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.

В результате комплекса принятых мере 20 января сотрудники криминальной полиции главка и городского отдела разыскали 42-летнего подозреваемого в одном из сел Черняховского района, где он временно проживал. У него изъяли часть похищенных мобильников, место нахождения других ныне устанавливается.

Наглеца правоохранители проверяют на причастность к другим уголовным преступлениям на территории области и устанавливают законность пребывания его на территории Украины.

По действующему украинскому законодательству иностранцу за совершенное грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

Напомним, в Одессе трех мужчин, выходцев из Кавказского региона, задержали за похищения сейфа с деньгами и драгоценностями.

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