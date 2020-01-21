В Житомире иностранец ограбил ломбард

КИЕВ. 21 января. УНН. В Житомире мужчина, напугав персонал ломбарда и разбив витрину, забрал шесть мобильных телефонов и исчез. В результате комплекса мероприятий сотрудники криминальной полиции разыскали подозреваемого и изъяли у него часть похищенного. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.