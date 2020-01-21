В Одесі іноземці винесли з квартири сейф із коштовностями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Одесі трьох чоловіків, вихідців із Кавказького регіону, затримали через викрадення сейфу з грошима та коштовностями. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Підібравши ключ до вхідних дверей, троє чоловіків проникли до помешкання 46-річної жінки та винесли сейф з грошима і коштовностями", - сказано у повідомленні.
Співробітники Шевченківського відділення поліції, до яких звернулася потерпіла, в ході реалізації комплексу оперативно-розшукових заходів встановили, що до злочину причетні 27-ми, 36-ти та 45-річний вихідці з країн Кавказького регіону.
В автомобілі, на якому правопорушники втекли з місця події, поліцейські вилучили частину майна заявниці, відмички до замків та інші речові докази їхньої протиправної діяльності.
Слідчі вже оголосили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування усі троє перебуватимуть під вартою. За крадіжку в особливо великих розмірах підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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