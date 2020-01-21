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В Одессе иностранцы вынесли из квартиры сейф с драгоценностями

Киев • УНН

 • 11590 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Одессе трое мужчин, выходцев из Кавказского региона, задержали за похищения сейфа с деньгами и драгоценностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одессе иностранцы вынесли из квартиры сейф с драгоценностями

"Подобрав ключ к входной двери, трое мужчин проникли в помещение 46-летней женщины и вынесли сейф с деньгами и драгоценностями", - говорится в сообщении.

Сотрудники Шевченковского отделения полиции, к которым обратилась потерпевшая, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению причастны 27-ми, 36-ти и 45-летний выходцы из стран Кавказского региона.

В автомобиле, на котором правонарушители скрылись с места происшествия, полицейские изъяли часть имущества заявителя, отмычки к замкам и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

Следователи уже объявили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования все трое будут находиться под стражей. За кражу в особо крупных размерах подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, двое таксистов во Львове похитили терминал для финансовых операций.

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