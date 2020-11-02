На суддю КСУ здійснили напад – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У суботу, 31 жовтня, на одного з 15 суддів Конституційного суду було здійснено напад. Про це УНН повідомило проінформоване джерело в Конституційному суді.
“В суботу був напад на суддю Конституційного суду”, — сказало джерело.
Водночас співрозмовник УНН не вказав, на кого саме з суддів було здійснено напад.
Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного Суду України написали заяву до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо тиску на них.
Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.