На судью КСУ осуществили нападение - источник

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В субботу, 31 октября, на одного из 15 судей Конституционного суда было совершено нападение. Об этом УНН сообщил информированный источник в Конституционном суде.

"В субботу было нападение на судью Конституционного суда", - сказал источник.

В то же время собеседник УНН не указал, на кого именно из судей было совершено нападение.

Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них.

Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного Суда.

Украинские Национальные Новости

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