На Прикарпатті заочно судитимуть бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Прикарпатті завершено досудове розслідування стосовно бойовика "ЛНР", який підозрюється у здійсненні артобстрілів позицій українських військових, інформуванні агресора про місця дислокації та переміщення сил і засобів української армії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Івано-Франківської області.
"Завершено спеціальне досудове розслідування стосовно особи за фактом участі та сприяння діяльності терористичної організації "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, з початком збройної агресії проти нашої країни обвинувачений вступив до лав "ЛНР", де, займаючи посаду "начальника штабу 10 окремої артилерійської бригади особливого призначення", здійснював корегування вогню під час артобстрілів позицій українських військових, інформував агресора про місця дислокації та переміщення сил і засобів української армії та вчиняв інші дії в складі терористичної організації.
Оскільки вказаний громадянин переховується від органів досудового розслідування на непідконтрольній Україні території, обвинувальний акт щодо нього направлено до суду в порядку спеціального досудового розслідування.
Бойовику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетного до низки диверсійних актів.