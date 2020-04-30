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На Прикарпатье заочно судить боевика "ЛНР"

Киев • УНН

 • 12564 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Прикарпатье завершено досудебное расследование в отношении боевика "ЛНР", который подозревается в совершении артобстрелов позиций украинских военных, информировании агрессора о местах дислокации и перемещении сил и средств украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье заочно судить боевика "ЛНР"

"Завершено специальное досудебное расследование в отношении лица по факту участия и содействия деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, с началом вооруженной агрессии против нашей страны обвиняемый вступил в ряды "ЛНР", где, занимая должность "начальника штаба 10 отдельной артиллерийской бригады особого назначения", осуществлял корректировки огня во время артобстрелов позиций украинских военных, информировал агрессора о местах дислокации и перемещения сил и средств украинской армии и совершал другие действия в составе террористической организации.

Поскольку указанный гражданин скрывается от органов предварительного расследования на неподконтрольной Украине территории, обвинительный акт в отношении него направлен в суд в порядке специального досудебного расследования.

Боевику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастного к ряду диверсионных актов.

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