На правобережжі Херсонщини після підриву дамби підтоплено 35 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На правобережжі Херсонської області після підриву дамби Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими 35 населених пунктів та 3763 будинків. Про це повідомили у МВС України, передає УНН.
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"За попередніми даними, всього підтоплено 35 населених пункти та 3763 будинки на правому березі Дніпра", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили у МВС, наразі з підтоплених територій евакуйовано 2588 осіб.
Врятовано 615 осіб, з них 30 дітей. Надано психологічну допомогу 298 особам.
Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
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