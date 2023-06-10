На правобережье Херсонщины после подрыва дамбы подтоплены 35 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На правобережье Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС на сегодняшнее утро остаются подтопленными 35 населенных пунктов и 3763 домов. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.
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"По предварительным данным, всего подтоплено 35 населенных пунктов и 3763 дома на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
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Как отметили в МВД, сейчас из подтопленных территорий эвакуированы 2588 человек.
Спасены 615 человек, из них 30 детей. Оказана психологическая помощь 298 лицам.
Развернута работа 9 эвакуационных пунктов.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.