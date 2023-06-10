На правобережье Херсонщины после подрыва дамбы подтоплены 35 населенных пунктов

Цитата

"По предварительным данным, всего подтоплено 35 населенных пунктов и 3763 дома на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в МВД, сейчас из подтопленных территорий эвакуированы 2588 человек.

Спасены 615 человек, из них 30 детей. Оказана психологическая помощь 298 лицам.

Развернута работа 9 эвакуационных пунктов.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.