На Полтавщині невідомі пошкодили меморіал загиблого воїна: поліція шукає винних
Київ • УНН
На Алеї Слави в Терешківській громаді невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого захисника України. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" та шукає причетних.
Невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого героя на Алеї Слави в Терешківській територіальній громаді Полтавського району. Поліція шукає свідків та причетних. Передає УНН із посиланням на Поліція Полтавської області.
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У Полтавській області невідомий зрізав плакат із зображенням загиблого героя на Алеї Слави в Терешківській громаді. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Інформація про правопорушення до поліції надійшла близько 07:00 24 січня від місцевих мешканців. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та криміналісти.
Зараз правоохоронці шукають свідків інциденту.
Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетної до правопорушення особи.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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