На Полтавщині невідомі пошкодили меморіал загиблого воїна: поліція шукає винних

Невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого героя на Алеї Слави в Терешківській територіальній громаді Полтавського району. Поліція шукає свідків та причетних. Передає УНН із посиланням на Поліція Полтавської області.

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У Полтавській області невідомий зрізав плакат із зображенням загиблого героя на Алеї Слави в Терешківській громаді. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Інформація про правопорушення до поліції надійшла близько 07:00 24 січня від місцевих мешканців. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та криміналісти. - передає пресслужба відомства.

Зараз правоохоронці шукають свідків інциденту.

Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетної до правопорушення особи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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