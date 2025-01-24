На Полтавщине неизвестные повредили мемориал погибшего воина: полиция ищет виновных
Киев • УНН
На Аллее Славы в Терешковской общине неизвестный срезал плакат с изображением погибшего защитника Украины. Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство» и ищет причастных.
Неизвестный срезал плакат с изображением погибшего героя на Аллее Славы в Терешковской территориальной общине Полтавского района. Полиция ищет свидетелей и причастных. Передает УНН со ссылкой на Полиция Полтавской области.
Детали
В Полтавской области неизвестный срезал плакат с изображением погибшего героя на Аллее Славы в Терешковской громаде. Полиция открыла уголовное производство.
Информация о правонарушении в полицию поступила около 07:00 24 января от местных жителей. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и криминалисты.
Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.
Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастного к правонарушению лица.
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним,
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