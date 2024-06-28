На Покровському напрямку росіяни прагнуть вийти на костянтинівську трасу - Волошин
Київ • УНН
Російські війська намагаються захопити Костянтинівську трасу на Покровському напрямку, яка має важливе логістичне значення, з метою виходу до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.
На покровському напрямку війська рф прагнуть захопити костянтинівську трасу, яка є важливою частиною логістики. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає УНН.
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Скажу так, на тому напрямку, як ви вже озвучили Покровський. Ворог не полишає спроб. Мета в нього ймовірна і всі це бачать, що це звісно ж вийти на костянтинівську трасу. Щоб заволодіти дорогою (важливою - ред.) для логістичних маршрутів і всього іншого. Ймовірні плани ворога - це розвивати наступ в напрямку - Покровськ, Мирноград та Слідове
Загалом, як пояснив Волошин, мета окупантів незмінна - війська рф хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо
Станом на 13 годину 28 червня на фронті від початку доби зафіксували 81 бойове зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському та Сіверському напрямках.