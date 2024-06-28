На покровском направлении войска рф стремятся захватить константиновскую трассу, которая является важной частью логистики. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, передает УНН.

Детали

Скажу так, на том направлении, как вы уже озвучили Покровский. Враг не оставляет попыток. Цель у него вероятная и все это видят, что это конечно же выйти на константиновскую трассу. Чтобы завладеть дорогой (важной - ред.) для логистических маршрутов и всего остального. Вероятные планы врага - это развивать наступление в направлении - Покровск, Мирноград и Следовое - резюмировал представитель ОСУВ "Хортица".

В общем, как пояснил Волошин, цель оккупантов неизменна - войска рф хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Напомним

По состоянию на 13 часов 28 июня на фронте с начала суток зафиксировали 81 боестолкновение. Активнее всего враг атакует на Покровском и Северском направлениях.