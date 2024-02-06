На півдні повітряна перевага залишається за рф, але небезпека знищення їхніх літаків дуже висока - Гуменюк

Окупанти на півдні вишукують нові рубежі пусків, тому що розуміють, що загальна повітряна перевага за ними залишається, але небезпека знищення Силами оборони їхніх літаків теж дуже висока. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вони усвідомили, що втрата літаків абсолютно реальна на Херсонському напрямку. Переконливий приклад - мінус три винищувача-бомбардувальника, мінус розвідувальний літальний пункт, мінус пункт управління повітряний. Це все дуже суттєві втрати на нашому напрямку. Вони зараз обережно заходять з акваторії Чорного та Азовського морів намагаються виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний - розповіла Гуменюк.

За її словами, ворог зараз намагається приміряти звідки може атакувати.

"Пам'ятаємо, що керовані авіабомби до прикладу випускаються на відстань від 50 до 70 кілометрів і вони вже далі планують за своїм маршрутом не наражаючи літаки на небезпеку. Виходячи саме з цих параметрів ворог зараз й намагається приміряти звідки може атакувати. Вони очевидно вишукують нові рубежі пусків, тому що розуміють, що загальна перевага повітряна за ними залишається, але небезпека знищення з нашого боку їхніх літаків теж дуже висока", - сказала Гуменюк.

Доповнення

Раніше Гуменюк повідомляла, що на півдні України спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Російські окупанти намагаються вишукувати нові пускові рубежі та доводити, що вони ще мають потенціал в повітрі.