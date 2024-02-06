На юге воздушное преимущество остается за рф, но опасность уничтожения их самолетов очень высока - Гуменюк

Оккупанты на юге выискивают новые рубежи пусков, потому что понимают, что общее воздушное преимущество за ними остается, но опасность уничтожения Силами обороны их самолетов тоже очень высока. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Они осознали, что потеря самолётов абсолютно реальна на Херсонском направлении. Убедительный пример - минус три истребителя-бомбардировщика, минус разведывательный летательный пункт, минус пункт управления воздушный. Это все очень существенные потери на нашем направлении. Они сейчас осторожно заходят из акватории Черного и Азовского морей пытаются измерить тот рубеж, который для них более-менее приемлем - рассказала Гуменюк.

По ее словам, враг сейчас пытается примерить откуда может атаковать.

"Помним, что управляемые авиабомбы к примеру выпускаются на расстояние от 50 до 70 километров и они уже дальше планируют по своему маршруту не подвергая самолеты опасности. Исходя именно из этих параметров враг сейчас и пытается примерить откуда может атаковать. Они очевидно выискивают новые рубежи пусков, потому что понимают, что общее преимущество воздушное за ними остается, но опасность уничтожения с нашей стороны их самолетов тоже очень высока", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины наблюдается активность вражеской тактической авиации. Российские оккупанты пытаются выискивать новые пусковые рубежи и доказывать, что они еще имеют потенциал в воздухе.