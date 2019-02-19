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На островах в Тихому океані вирує тропічний циклон

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Через тропічний циклон "Ома" кілька днів на островах Вануату зберігається погана погода. Найбільше постраждала північна частина країни. Пошкоджені будинки, повалено багато дерев, завдано шкоди врожаю. Про це повідомляє Radio New Zealand, передає УНН.

Сильний дощ, вітер і штормові хвилі викорчовували дерева, руйнували будинки і продовольчі культури в Торбі і провінції Санма на островах Вануату. Приблизно 76 домашніх господарств на західному узбережжі острова Санто втратили свої продовольчі сади через повені і, ймовірно, зіткнуться з нестачею продовольства.

Основний збиток, про який повідомляють на всіх островах, пов'язаний з морськими хвилями, що змінили берегові лінії.

В даний час "Ома" знаходиться в 350 км на північний захід від острова Еспіріту-Санто і рухається в південно-західному напрямку зі швидкістю 12 км/г. Швидкість вітру оцінюється в 110 км/г. Штормові попередження продовжують діяти в провінціях Санма і Малампа.

Як повідомляв УНН, через шторм 55 тисяч канадців залишилися без світла.

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