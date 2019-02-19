На островах в Тихому океані вирує тропічний циклон

Сильний дощ, вітер і штормові хвилі викорчовували дерева, руйнували будинки і продовольчі культури в Торбі і провінції Санма на островах Вануату. Приблизно 76 домашніх господарств на західному узбережжі острова Санто втратили свої продовольчі сади через повені і, ймовірно, зіткнуться з нестачею продовольства.

Основний збиток, про який повідомляють на всіх островах, пов'язаний з морськими хвилями, що змінили берегові лінії.

В даний час "Ома" знаходиться в 350 км на північний захід від острова Еспіріту-Санто і рухається в південно-західному напрямку зі швидкістю 12 км/г. Швидкість вітру оцінюється в 110 км/г. Штормові попередження продовжують діяти в провінціях Санма і Малампа.

Як повідомляв УНН, через шторм 55 тисяч канадців залишилися без світла.